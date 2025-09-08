szeptember 8., hétfő

Könyvbemutató

1 órája

Miért bírják egyesek a nyomást, mások miért törnek össze alatta?

Címkék#MCC#szakpszichológus#Fülöp Ákos#sport#pedagógus#Pécs

Szeptember 9-én, kedden 17 órától a Mathias Corvinus Collegium (MCC) pécsi képzési központjában kerül sor a Teljesítménypszichológia I. – Az emberi funkcionális és diszfunkcionális teljesítmény pszichológiája című kötet bemutatójára.

Bama.hu
A könyv célja, hogy lefektesse a teljesítménypszichológia hazai alapjait, és párbeszédre hívja mindazokat, akik nap mint nap helyt állnak valamilyen területen – legyenek sportolók, pedagógusok, katonák vagy üzletemberek. Nem motivációs recepteket kínál, hanem tudományos megközelítést és új szemléletet.

Fotó: Kiss Annamarie

A rendezvény vendége Fülöp Ákos sport-szakpszichológus, a kötet egyik szerkesztője, aki az MCC Mindset Pszichológia Iskola Sport és Teljesítmény Műhelyének vezetőjeként is ismert. Pályafutása a kajakozás világából indult, ahol válogatott szintig jutott, majd a sportpszichológia felé fordult. Ma élsportolókkal dolgozik, és a Magyar Amerikai Football Válogatott tagjaként maga is aktív sportoló maradt.

A beszélgetést Tápai Anna, az MCC Egyetemi Program diákja moderálja. A résztvevők a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatják a bemutatott kötetet.

Helyszín: MCC Pécs, 7622 Pécs, Czinderi utca 6
Időpont: 2025. szeptember 9. (kedd), 17:00

 

