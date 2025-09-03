szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fantasztikus fogás

44 perce

Hatalmas süllőt varázsolt ki a Dunából a mohácsi Busóudvar vezetője - VIDEÓ!

Címkék#Rosta Endre#süllő#pergetés#duna

Csónakos dunai pergetése során 93 centiméter hosszú, több mint 10 kiló súlyú fogassüllőt fogott kedd este Rosta Endre, a mohácsi Busóudvar vezetője. A hatalmas süllőt barátja, Várda Csaba szákolta meg, majd együtt engedték vissza a magyar rekord fogástól csupán kevesebb mint 5 kilogrammal elmaradó kapitális példányt.

Bama.hu

Rosta Endre busómaszk-faragó népi iparművészt Mohácson a természetet szerető, szenvedélyes dunai horgászként is ismerik, aki amikor csak teheti csónakjával vízre szállva keresi a folyó ragadozóhalait: elsősorban a harcsát és a süllőt. Gyakran barátjával, Várda Csabával, a Blinker Horgászbolt tulajdonosával közösen teszi ezt.

süllőt
Hatalmas süllőt varázsolt ki a Dunából a mohácsi Busóudvar vezetője.

Mint a Busóudvar vezetője lapunknak elmesélte, élete eddigi legnagyobb süllőfogásával ajándékozta meg őt a Duna kedd este. Ekkor ugyanis - amennyit a sikeres horgász a helyszínről elárult - egy sekélyebb szakaszon a folyón csorgó csónakból felkínált, elsősorban a harcsák megfogására használt, úgynevezett vertikális műcsalis pergető módszer alkalmazása közben jelentkezett a nem mindennapi fogas süllő.

A süllő esetében csöppet sem szokatlan, meglehetősen rövid, alig öt perces fárasztás után Várda Csaba szákolásának is köszönhetően sikerült a kapitális példányt a csónakba emelni, amely gyors mérés és fotózás után visszanyerte szabadságát és úszhatott tovább életető elemében. Azt, hogy nemcsak a horgászok, hanem a hatalmas süllő is meglepődött a történteken, jól mutatja, hogy vízbe való visszahelyezése után mintegy 10 perc kellett a hatalmas halnak, hogy "magához térve" tovább ússzon.

Rosta Endrének 2021-ben, azaz négy éve, pont ezekben napokban sikerült megfognia egy 8,8 kilós példányt is.

Még elképzelni is nehéz ekkora süllőt

Magyarországon a Magyar Horgászban közölt horgászrekord szerint 14,96 kilogramm a legnagyobb süllő, mely 2007-ben került horogvégre. A világrekord: 18,70 kiló, amelyet 1990-ben Ausztriában a Dunából fogtak, ennek a halnak a hossza 116 centiméter volt.

A süllő Európában honos, megtalálható a Brit-szigetektől egészen Oroszország középső részéig. Magyarországon a nagyobb folyókban és tavakban is előfordul ez a kiváló sporthal, részesedése a horgászzsákmányban jelentős, tehát a süllőállomány gazdasági szempontból is igen komoly értéket képvisel. A magyar konyha nevezetes halételét a szálkanélküli húsa miatt méltán nevezetes balatoni fogast ebből a halból készítik. A szép ezüstszínű balatoni fogassüllőt egészben sütik meg, citromkarikával díszítik és tepsis burgonyával tálalják.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu