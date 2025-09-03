Hatalmas süllőt varázsolt ki a Dunából a mohácsi Busóudvar vezetője - VIDEÓ!

Rosta Endre busómaszk-faragó népi iparművészt Mohácson a természetet szerető, szenvedélyes dunai horgászként is ismerik, aki amikor csak teheti csónakjával vízre szállva keresi a folyó ragadozóhalait: elsősorban a harcsát és a süllőt. Gyakran barátjával, Várda Csabával, a Blinker Horgászbolt tulajdonosával közösen teszi ezt.

Hatalmas süllőt varázsolt ki a Dunából a mohácsi Busóudvar vezetője.

Mint a Busóudvar vezetője lapunknak elmesélte, élete eddigi legnagyobb süllőfogásával ajándékozta meg őt a Duna kedd este. Ekkor ugyanis - amennyit a sikeres horgász a helyszínről elárult - egy sekélyebb szakaszon a folyón csorgó csónakból felkínált, elsősorban a harcsák megfogására használt, úgynevezett vertikális műcsalis pergető módszer alkalmazása közben jelentkezett a nem mindennapi fogas süllő.

A süllő esetében csöppet sem szokatlan, meglehetősen rövid, alig öt perces fárasztás után Várda Csaba szákolásának is köszönhetően sikerült a kapitális példányt a csónakba emelni, amely gyors mérés és fotózás után visszanyerte szabadságát és úszhatott tovább életető elemében. Azt, hogy nemcsak a horgászok, hanem a hatalmas süllő is meglepődött a történteken, jól mutatja, hogy vízbe való visszahelyezése után mintegy 10 perc kellett a hatalmas halnak, hogy "magához térve" tovább ússzon.

Rosta Endrének 2021-ben, azaz négy éve, pont ezekben napokban sikerült megfognia egy 8,8 kilós példányt is.

Még elképzelni is nehéz ekkora süllőt

Magyarországon a Magyar Horgászban közölt horgászrekord szerint 14,96 kilogramm a legnagyobb süllő, mely 2007-ben került horogvégre. A világrekord: 18,70 kiló, amelyet 1990-ben Ausztriában a Dunából fogtak, ennek a halnak a hossza 116 centiméter volt.

A süllő Európában honos, megtalálható a Brit-szigetektől egészen Oroszország középső részéig. Magyarországon a nagyobb folyókban és tavakban is előfordul ez a kiváló sporthal, részesedése a horgászzsákmányban jelentős, tehát a süllőállomány gazdasági szempontból is igen komoly értéket képvisel. A magyar konyha nevezetes halételét a szálkanélküli húsa miatt méltán nevezetes balatoni fogast ebből a halból készítik. A szép ezüstszínű balatoni fogassüllőt egészben sütik meg, citromkarikával díszítik és tepsis burgonyával tálalják.