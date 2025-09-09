szeptember 9., kedd

Igazolt távollét

34 perce

Szabadságra megy a védőnő – Messengeren se keressük

Címkék#Szente Szilvia#Szöllősi Krisztina#védőnő#messenger

Mindenkinek jár a pihenés, de lesz helyettesítés.

Bama.hu
Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Csapó Balázs

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Vajszlói Védőnői Szolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy Szöllősi Krisztina védőnő 2025. szeptember 8. és 19. között szabadságon lesz. Külföldi tartózkodása idején sem telefonon, sem Messengeren nem lesz elérhető.

A távollét idején a helyettesítést Szente Szilvia védőnő látja el, aki a 30/176-7532-es telefonszámon érhető el. Szükség esetén tanácsadásra hétfőn és kedden 8:30–12:00 óra között van lehetőség.

 

