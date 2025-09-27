Közös ünnep
1 órája
Szabadtéri istentiszteletet tartanak a reformátusok
A Hercegszöllősi Kánonok 450 éves jubileumának bevezetéseként tart szabadtéri istentiszteletet a három pécsi református gyülekezet, szeptember 28-án, a pécsi Kossuth téren, 16:00-tól.
Köszöntőt mond Nt. Wébel Zsolt esperes. A programban közreműködik a Pécs Kelet-Mecseki Református Missziói Egyházközség zenekara, és a pécsi gyülekezetek közös kórusa.
