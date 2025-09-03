Szarvasbőgés miatt tiltják az erdőjárást szeptember végéig

Az állami erdőgazdaság ennek értelmében szeptember 30-ig, azaz a szarvasbőgés főidényében minden nap 16.00 és másnap reggel 8.00 között részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el a Szigetvári Erdészet sasréti vadászterületén, a Sásdi Erdészet kisvaszari vadászterületén, az Árpádtetői Erdészet hetvehelyi (Nyugat-Mecsek), továbbá a Pécsváradi Erdészet kárászi és mészkemencei (Kelet-Mecsek) vadászterületén, és a Sellyei Erdészet szentegáti vadászterületén. A korlátozás baleset-megelőzési és a gazdálkodást egyéb módon befolyásoló okok miatt szükséges.

Szarvasbőgés.

Mint korábban hírül adtuk, hasonló okból a Gemenc Zrt. augusztus 29. és szeptember 26. között minden nap délután 16 órai kezdettel másnap délelőtt 8 óráig erdőlátogatási tilalmat rendel el a vagyonkezelésében lévő területein, köztük a Mohács melletti Béda-Karapancsán.

Mint közölték, az időszakos erdőlátogatási tilalom az erdőlátogatók életének és testi épségének védelme és biztonsága érdekében kerül elrendelésre a kiemelten balesetveszélyes vadászati időszak elkerülése érdekében.

A területen a gímszarvas vadászata a megjelölt napszakban golyós vadászfegyverrel egyéni vadászat formájában történik. Az erdőlátogatási tilalommal megjelölt időszakban a területen történő mozgáshoz a Gemenc Zrt. engedélye szükséges – hívták fel a figyelmet.

Szarvasbőgés: maga a csoda

Szarvasbőgésnek nevezi a vadásznyelv a gímszarvas párzási időszakát. A szarvasbika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és jelzés a többi bikának arról, hogy ki a hárem ura. A gímszarvas bika jelzi a többi bikának a tehenek feletti kizárólagos szaporodási jogát. A bőgés alapján a bikák információt szereznek egymás testi erejéről, elszántságáról és nem utolsó sorban pozíciójukról. A bőgés tehát egyfajta versengés a bikák között.