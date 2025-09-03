szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rákezdtek a gímbikák

1 órája

Szarvasbőgés miatt tiltják az erdőjárást szeptember végéig

Címkék#szarvasbőgés#Mecsekerdő Zrt#tilalom

Mint minden évben a szarvasbőgés idején, idén is részleges erdőjárási tilalom lépett érvénybe a Mecsekerdő Zrt. vadászterületein.

Bama.hu

Az állami erdőgazdaság ennek értelmében szeptember 30-ig, azaz a szarvasbőgés főidényében minden nap 16.00 és másnap reggel 8.00 között részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el a Szigetvári Erdészet sasréti vadászterületén, a Sásdi Erdészet kisvaszari vadászterületén, az Árpádtetői Erdészet hetvehelyi (Nyugat-Mecsek), továbbá a Pécsváradi Erdészet kárászi és mészkemencei (Kelet-Mecsek) vadászterületén, és a Sellyei Erdészet szentegáti vadászterületén. A korlátozás baleset-megelőzési és a gazdálkodást egyéb módon befolyásoló okok miatt szükséges.

Szarvasbőgés
Szarvasbőgés.

Mint korábban hírül adtuk, hasonló okból a Gemenc Zrt. augusztus 29. és szeptember 26. között minden nap délután 16 órai kezdettel másnap délelőtt 8 óráig erdőlátogatási tilalmat rendel el a vagyonkezelésében lévő területein, köztük a Mohács melletti Béda-Karapancsán.

Mint közölték, az időszakos erdőlátogatási tilalom az erdőlátogatók életének és testi épségének védelme és biztonsága érdekében kerül elrendelésre a kiemelten balesetveszélyes vadászati időszak elkerülése érdekében.

A területen a gímszarvas vadászata a megjelölt napszakban golyós vadászfegyverrel egyéni vadászat formájában történik. Az erdőlátogatási tilalommal megjelölt időszakban a területen történő mozgáshoz a Gemenc Zrt. engedélye szükséges – hívták fel a figyelmet.

Szarvasbőgés: maga a csoda

Szarvasbőgésnek nevezi a vadásznyelv a gímszarvas párzási időszakát. A szarvasbika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és jelzés a többi bikának arról, hogy ki a hárem ura. A gímszarvas bika jelzi a többi bikának a tehenek feletti kizárólagos szaporodási jogát. A bőgés alapján a bikák információt szereznek egymás testi erejéről, elszántságáról és nem utolsó sorban pozíciójukról. A bőgés tehát egyfajta versengés a bikák között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu