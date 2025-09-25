Jubileum
41 perce
Száz éve lett Sopiana a gépgyár
Forrás: Facebook.com Körber Hungária
Az idén száz éve, hogy Pécs legnagyobb hagyományú gépipari üzeme felvette a Sopiana Gépgyár nevet. A nagy múltú üzem mai jogutódjaként és hagyományainak őrzőjeként a Körber Hungária emléktábla-állítással és kiállítással tiszteleg az elődök munkája előtt.
Időpont: 2025. szeptember 29. 13:30. Helyszín: a pécsi Árkád déli, buszpályaudvar felőli bejárata
Beszédet mond:
- Zalay Buda, a Körber Hungária Gépgyártó Kft. ügyvezetője
- Ruzsa Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
- dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
