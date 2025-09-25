Száz éve lett Sopiana a gépgyár

Az idén száz éve, hogy Pécs legnagyobb hagyományú gépipari üzeme felvette a Sopiana Gépgyár nevet. A nagy múltú üzem mai jogutódjaként és hagyományainak őrzőjeként a Körber Hungária emléktábla-állítással és kiállítással tiszteleg az elődök munkája előtt.

Időpont: 2025. szeptember 29. 13:30. Helyszín: a pécsi Árkád déli, buszpályaudvar felőli bejárata

Beszédet mond:

- Zalay Buda, a Körber Hungária Gépgyártó Kft. ügyvezetője

- Ruzsa Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere

- dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke