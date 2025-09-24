Szedjék szét az éjszakát a kocsmasportok! Pécsi amatőrökkel versenyezhetünk

A Pécsi Amatőr Sport szeptember 26-án megrendezi az első Kocsmasportok Bajnokságát a pécsi Club 68-ban. Az este a jókedvről, a baráti versengésről és a pub-hangulatról szól: a résztvevők bowlingban, dartsban, sörpongban és csocsóban mérhetik össze ügyességüket.

A nevezési díjak tartalmazzák a játékokat és a szükséges felszerelést: bowling 2.500 Ft/fő, darts 2.000 Ft/fő, sörpong 7.000 Ft/csapat (sörrel együtt), csocsó 2.500 Ft/csapat. A legjobbak díjazásban részesülnek, a közönséget pedig zene és vidám társaság várja.

A szervezők garantálják: szeptember 26-án a Club 68-ban minden a játékról és a közösségi élményről szól.