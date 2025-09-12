szeptember 12., péntek

Szentlőrinci Lobbi Parti: út közben a fejlődés útján (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#Szentlőrinci Lobbi Parti#polgármester#régió#vállalat#rendezvény

Immár huszonnegyedik alkalommal rendezték meg idén a a kisváros vásárterén a Szentlőrinci Lobbi Parti eseményét. A Szentlőrinci Lobbi Parti több mint két évtizede a Dél-Dunántúl közéletének fontos társadalmi, gazdasági eseménye.

Kaszás Endre
Fotó: Löffler Péter

Cégek, önkormányzatok, hatóságok és államigazgatási szervezetek, civil közösségek vezetőinek, képviselőinek részvételével rendezték meg a pénteki napon a Szentlőrinci Lobbi Parti nagyszabású eseményét. Hagyomány, hogy a Szentlőrinci Lobbi Parti kiváló alkalmat és körülményeket teremt a megye reprezentánsai számára az egyeztetésekre, együttműködési megállapodások előkészítésére, megkötésére, megerősítésére.

Fotó: Löffer Péter

A rendezvény szervezői idén szeretnék tovább szélesíteni a meghívottak körét, így meghívást kaptak az országgyűlési képviselők, a dél-dunántúli régió városainak polgármesterei, vállalatok-vállalkozások, pénzintézetek ügyvezetői, társadalmi szervek és szervezetek vezetői. Emellett megjelentek az oktatási és tudományos élet magas prominens képviselői és oktatói, a Kormányhivatalok vezető munkatársai, a konzulátusok képviselői és egyházi vezetők is.

Ezt a szándékot külön kiemelte megnyitójában Vörös Sára, a házigazda Szentlőrinci Önkormányzat vezetője. Mint hangsúlyozta, kiemelte, mindent megtettek azért, hogy az idei évben is színvonalas és reprezentatív környezetet alakítsanak ki a rendezvényen, melyben a résztvevő partnerek megtalálják a „lobbizás” lehetőségét.

Fotók: Löffler Péter

 

A Szentlőrinci Lobbi Parti a térségi együttműködés fóruma

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes külön felhívta a figyelmet a térségi együttműködés fontosságára.

Az időjárás idén kegyeibe fogadta a rendezvényt, a résztvevők gyönyörű napsütésben terítettek vendégváró asztalt partnereik számra, sok standnál sütésre, főzésre is vállalkoztak. Sokan örültek az elmúlt esztendők csendesebb lobbipartijai után annak, hogy új erőre kapott az együttműködést gerjesztő regionális esemény. Több résztvevő ugyanakkor jövőbe mutató igényként fogalmazta meg, hogy sokat lendítene a rendezvény presztízsén egy komolyabb infrastrukturális fejlesztés.

 

