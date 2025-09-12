Szentlőrinci Lobbi Parti: út közben a fejlődés útján (GALÉRIA+VIDEÓ)

Cégek, önkormányzatok, hatóságok és államigazgatási szervezetek, civil közösségek vezetőinek, képviselőinek részvételével rendezték meg a pénteki napon a Szentlőrinci Lobbi Parti nagyszabású eseményét. Hagyomány, hogy a Szentlőrinci Lobbi Parti kiváló alkalmat és körülményeket teremt a megye reprezentánsai számára az egyeztetésekre, együttműködési megállapodások előkészítésére, megkötésére, megerősítésére.

Sorjáztak a résztvevők standjai a 24. Szentlőrinci Lobbi Partin

Fotó: Löffer Péter

A rendezvény szervezői idén szeretnék tovább szélesíteni a meghívottak körét, így meghívást kaptak az országgyűlési képviselők, a dél-dunántúli régió városainak polgármesterei, vállalatok-vállalkozások, pénzintézetek ügyvezetői, társadalmi szervek és szervezetek vezetői. Emellett megjelentek az oktatási és tudományos élet magas prominens képviselői és oktatói, a Kormányhivatalok vezető munkatársai, a konzulátusok képviselői és egyházi vezetők is.

Ezt a szándékot külön kiemelte megnyitójában Vörös Sára, a házigazda Szentlőrinci Önkormányzat vezetője. Mint hangsúlyozta, kiemelte, mindent megtettek azért, hogy az idei évben is színvonalas és reprezentatív környezetet alakítsanak ki a rendezvényen, melyben a résztvevő partnerek megtalálják a „lobbizás” lehetőségét.