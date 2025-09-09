szeptember 9., kedd

Egymás között

3 órája

Pár nap múlva csúcsra jár a Szentlőrinci Lobbi Parti

Cégek, önkormányzatok, hatóságok és államigazgatási szervezetek, civil közösségek vezetőinek, képviselőinek részvételével rendezik meg ezen a hétvégén a Szentlőrinci Lobbi Partit. Hagyomány, hogy a Szentlőrinci Lobbi Parti kiváló alkalmat és körülményeket teremt a megye reprezentánsai számára az egyeztetésekre, együttműködési megállapodások előkészítésére, megkötésére, megerősítésére.

Kaszás Endre
Pár nap múlva csúcsra jár a Szentlőrinci Lobbi Parti

Civil és társadalmi szervezetek is rendszeres résztvevői a Szentlőrinci Lobbi Partinak

Forrás: MW

Fotó: MW

Immár huszonnegyedik alkalommal rendezik meg idén a Szentlőrinci Lobbi Partit. A Szentlőrinci Lobbi Parti több mint két évtizede a Dél-Dunántúl közéletének fontos társadalmi, gazdasági eseménye. Ennek ismeretében nem csoda, hogy népes részvételről árulkodik a rendezvény előzetes regisztrációja.

Civil és társadalmi szervezetek is rendszeres résztvevői a Szentlőrinci Lobbi Partinak
Fotó: MW / Forrás:  MW

A hagyományokhoz ragaszkodva a rendezvény középpontjában most is az érdekegyeztetés, az azok kapcsán kialakuló együttműködés elősegítése áll. Ennek szellemében a rendezvény szervezői idén szeretnék tovább szélesíteni a meghívottak körét, így meghívást kaptak az országgyűlési képviselők, a dél-dunántúli régió városainak polgármesterei, vállalatok-vállalkozások ügyvezetői, társadalmi szervek és szervezetek vezetői. Emellett jelen lesznek az oktatási és tudományos élet magas prominens képviselői és oktatói, a Kormányhivatalok vezető munkatársai, a konzulátusok képviselői és egyházi vezetők is.

A Szentlőrinci Lobbi Parti színvonalas és reprezentatív környezetet biztosít a résztvevők számára

Mint a házigazda szerepben fellépő Szentlőrinc város polgármestere, Vörös Sára kiemelte, mindent megtettek azért, hogy az idei évben is színvonalas és reprezentatív környezetet alakítsanak ki a rendezvényen, melyben a résztvevő partnerek megtalálják a „lobbizás” lehetőségét

A Szentlőrinci Lobbi Parti időpontja: 2025. szeptember 12. (péntek) 10 óra. Helyszín: 7940 Szentlőrinc, Vásártér.

 

