Pár nap múlva csúcsra jár a Szentlőrinci Lobbi Parti

Immár huszonnegyedik alkalommal rendezik meg idén a Szentlőrinci Lobbi Partit. A Szentlőrinci Lobbi Parti több mint két évtizede a Dél-Dunántúl közéletének fontos társadalmi, gazdasági eseménye. Ennek ismeretében nem csoda, hogy népes részvételről árulkodik a rendezvény előzetes regisztrációja.

Civil és társadalmi szervezetek is rendszeres résztvevői a Szentlőrinci Lobbi Partinak

A hagyományokhoz ragaszkodva a rendezvény középpontjában most is az érdekegyeztetés, az azok kapcsán kialakuló együttműködés elősegítése áll. Ennek szellemében a rendezvény szervezői idén szeretnék tovább szélesíteni a meghívottak körét, így meghívást kaptak az országgyűlési képviselők, a dél-dunántúli régió városainak polgármesterei, vállalatok-vállalkozások ügyvezetői, társadalmi szervek és szervezetek vezetői. Emellett jelen lesznek az oktatási és tudományos élet magas prominens képviselői és oktatói, a Kormányhivatalok vezető munkatársai, a konzulátusok képviselői és egyházi vezetők is.

A Szentlőrinci Lobbi Parti színvonalas és reprezentatív környezetet biztosít a résztvevők számára

Mint a házigazda szerepben fellépő Szentlőrinc város polgármestere, Vörös Sára kiemelte, mindent megtettek azért, hogy az idei évben is színvonalas és reprezentatív környezetet alakítsanak ki a rendezvényen, melyben a résztvevő partnerek megtalálják a „lobbizás” lehetőségét

A Szentlőrinci Lobbi Parti időpontja: 2025. szeptember 12. (péntek) 10 óra. Helyszín: 7940 Szentlőrinc, Vásártér.