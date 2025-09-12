1 órája
Szentlőrinci Lobbi Parti: út közben a fejlődés útján (GALÉRIA+VIDEÓ)
Immár huszonnegyedik alkalommal rendezték meg idén a a kisváros vásárterén a Szentlőrinci Lobbi Parti eseményét. A Szentlőrinci Lobbi Parti több mint két évtizede a Dél-Dunántúl közéletének fontos társadalmi, gazdasági eseménye.
Fotó: Löffler Péter
Cégek, önkormányzatok, hatóságok és államigazgatási szervezetek, civil közösségek vezetőinek, képviselőinek részvételével rendezték meg a pénteki napon a Szentlőrinci Lobbi Parti nagyszabású eseményét. Hagyomány, hogy a Szentlőrinci Lobbi Parti kiváló alkalmat és körülményeket teremt a megye reprezentánsai számára az egyeztetésekre, együttműködési megállapodások előkészítésére, megkötésére, megerősítésére.
A rendezvény szervezői idén szeretnék tovább szélesíteni a meghívottak körét, így meghívást kaptak az országgyűlési képviselők, a dél-dunántúli régió városainak polgármesterei, vállalatok-vállalkozások, pénzintézetek ügyvezetői, társadalmi szervek és szervezetek vezetői. Emellett megjelentek az oktatási és tudományos élet magas prominens képviselői és oktatói, a Kormányhivatalok vezető munkatársai, a konzulátusok képviselői és egyházi vezetők is.
Ezt a szándékot külön kiemelte megnyitójában Vörös Sára, a házigazda Szentlőrinci Önkormányzat vezetője. Mint hangsúlyozta, kiemelte, mindent megtettek azért, hogy az idei évben is színvonalas és reprezentatív környezetet alakítsanak ki a rendezvényen, melyben a résztvevő partnerek megtalálják a „lobbizás” lehetőségét.
Idén 24. alkalommal rendezték meg a Szentlőrinci Lobbi Parti nagyszabású eseményétFotók: Löffler Péter
A Szentlőrinci Lobbi Parti a térségi együttműködés fóruma
Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes külön felhívta a figyelmet a térségi együttműködés fontosságára.
Az időjárás idén kegyeibe fogadta a rendezvényt, a résztvevők gyönyörű napsütésben terítettek vendégváró asztalt partnereik számra, sok standnál sütésre, főzésre is vállalkoztak. Sokan örültek az elmúlt esztendők csendesebb lobbipartijai után annak, hogy új erőre kapott az együttműködést gerjesztő regionális esemény. Több résztvevő ugyanakkor jövőbe mutató igényként fogalmazta meg, hogy sokat lendítene a rendezvény presztízsén egy komolyabb infrastrukturális fejlesztés.
Bama.hu videó
- Ilyen létezik? Nagyon benézte a sávot két autós Pécs belvárosában (VIDEÓ)
- Halálos Iramban Baranya: nem bírt magával a nagyárpádi Vin Diesel (VIDEÓ)
- Újabb komoly baleset történt a pécsváradi halálszakaszon (GALÉRIA, VIDEÓ)
- Megdöbbenünk, mennyibe kerül a szilva a pécsi piacon – Így változott az ár, szinte óráról órára! (videó)
- Nemet mondanak a pécsiek a Tisza-párt tervére! (VIDEÓ)