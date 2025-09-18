Szenzáció: elveszettnek hitt Zsolnay-kincs bukkant fel több mint 100 év után

A pécsi gyárban készült, gránátalmafát és táncoló nőalakokat ábrázoló alkotás az 1906-os milánói világkiállítás magyar pavilonjának dísze lehetett, amely a tűzvészben elpusztult. A műtárgy idén tavasszal bukkant fel egy francia árverésen, ahol Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa közösen vásárolta meg. Az alkotás Apáti Abt Sándor munkája, aki szignójával is ellátta a művet. A nagyközönség szeptember 19–23. között ingyenesen láthatja a kerámiát a Kőrössy Villa kertjében, októbertől pedig tematikus tárlatvezetések idézik fel a világkiállítás fénykorát.

Fotó: Gordon Eszter