Szép jubileum: már hetvenöt éve gondozzák az időseket

Címkék#intézmény#ünnepség#Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)

Kaszás Endre
Szép jubileum: már hetvenöt éve gondozzák az időseket

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: PeopleImages

Idén 75 éve indult az idős ellátás Görcsöny-Keresztespusztán, és 60 éve a görcsönyi kastélyban.  A jubileumi alkalomból  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúl Régiós szervezete ünnepséget szervez.

Időpont: 2025. szeptember 25.
Helyszín: Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, Hársfa utca 6.)
PROGRAM
10:00 – Érkezés
11:00 – Ünnepi szentmise a Kisboldogasszony Templomban (7833 Görcsöny, Hársfa
utca 6.)
12:00 – Ünnepi köszöntők
12:30 - Ünnepi műsor az intézmény lakóinak közreműködésével
13:00 - Interaktív foglalkozás az intézmény mindennapjaihoz kapcsolódóan
14:00 - Faültetés
14:30 – Szeretetvendégség, ünnepi fogadás
 

 

