Szép jubileum: már hetvenöt éve gondozzák az időseket

Idén 75 éve indult az idős ellátás Görcsöny-Keresztespusztán, és 60 éve a görcsönyi kastélyban. A jubileumi alkalomból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúl Régiós szervezete ünnepséget szervez.

Időpont: 2025. szeptember 25.

Helyszín: Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, Hársfa utca 6.)

PROGRAM

10:00 – Érkezés

11:00 – Ünnepi szentmise a Kisboldogasszony Templomban (7833 Görcsöny, Hársfa

utca 6.)

12:00 – Ünnepi köszöntők

12:30 - Ünnepi műsor az intézmény lakóinak közreműködésével

13:00 - Interaktív foglalkozás az intézmény mindennapjaihoz kapcsolódóan

14:00 - Faültetés

14:30 – Szeretetvendégség, ünnepi fogadás

