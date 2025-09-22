2 órája
Szép jubileum: már hetvenöt éve gondozzák az időseket
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: PeopleImages
Idén 75 éve indult az idős ellátás Görcsöny-Keresztespusztán, és 60 éve a görcsönyi kastélyban. A jubileumi alkalomból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúl Régiós szervezete ünnepséget szervez.
Időpont: 2025. szeptember 25.
Helyszín: Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, Hársfa utca 6.)
PROGRAM
10:00 – Érkezés
11:00 – Ünnepi szentmise a Kisboldogasszony Templomban (7833 Görcsöny, Hársfa
utca 6.)
12:00 – Ünnepi köszöntők
12:30 - Ünnepi műsor az intézmény lakóinak közreműködésével
13:00 - Interaktív foglalkozás az intézmény mindennapjaihoz kapcsolódóan
14:00 - Faültetés
14:30 – Szeretetvendégség, ünnepi fogadás