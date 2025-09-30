1 órája
Szerdán elindítják a távfűtést a mohácsi lakásokban
Október elsején, szerdán elindítják a fűtésszolgáltatást azon épületekben, ahol a lakóközösségek erről másképpen nem rendelkeznek, közölte a szolgáltató.
A megújult távhőellátó-rendszer szabályozástechnikája követi az időjárás változásait, amennyiben napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak.
A lakóközösségeknek arra is lehetőségük van, hogy egyedileg rendelkezzenek a fűtésszolgáltatás igénybevételéről, a lakóközösség képviselője a lakók többségének igénye alapján jelentheti be ügyfélszolgálatukon a szolgáltatásra vonatkozó igényeket.
Arra kérik fogyasztóikat, hogy a fűtési rendszer levegősödésének elkerülése érdekében a fűtés beindulásáig tartsák nyitott (5-ös) állásban a radiátorszelepeket.