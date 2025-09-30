szeptember 30., kedd

Fűtés

1 órája

Szerdán elindítják a távfűtést a mohácsi lakásokban

Címkék#rendszer#igénybevétel#radiátorszelep

Október elsején, szerdán elindítják a fűtésszolgáltatást azon épületekben, ahol a lakóközösségek erről másképpen nem rendelkeznek, közölte a szolgáltató.

Bama.hu
A megújult távhőellátó-rendszer szabályozástechnikája követi az időjárás változásait, amennyiben napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak.

A lakóközösségeknek arra is lehetőségük van, hogy egyedileg rendelkezzenek a fűtésszolgáltatás igénybevételéről, a lakóközösség képviselője a lakók többségének igénye alapján  jelentheti be ügyfélszolgálatukon a szolgáltatásra vonatkozó igényeket.

Arra kérik fogyasztóikat, hogy a fűtési rendszer levegősödésének elkerülése érdekében a fűtés beindulásáig tartsák nyitott (5-ös) állásban a radiátorszelepeket.

 

