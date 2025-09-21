Szerencsekoncert: legendák szórakoztatták a közönséget a Dóm téren (GALÉRIA, VIDEÓ)

Aki szeptember 21-én kilátogatott a Dóm térre, egy igazán különleges élménnyel gazdagodhatott: élőzenével, közösségi hangulattal és felejthetetlen dallamokkal telt meg Pécs ikonikus tere. A Hatoslottó megújulását ünneplő, több mint 80 helyszínt érintő Szerencsekoncertek egyik kiemelt eseményeként a Székesegyház előtt igazi legendák varázsoltak felejthetetlen estét a közönségnek: színpadra lépett a Beatrice és a Takáts Tamás Blues Band is.

Takáts Tamás a Szerencsekoncerten

Fotó: KOVACS LILIANA

A koncertsorozattal a nemzeti lottótársaság nemcsak a játék új arculatát mutatja be, hanem közösségi élményt is teremt. A Hatoslottó megújulásának legfontosabb eleme, hogy az eddigi heti egy helyett kétszer van sorsolás: vasárnap mellett már csütörtökön is izgulhatnak a játékosok. Emellett a szelvények akár 2, 5 vagy 10 sorsolásra előre is megválthatók.

Folytatódnak a Szerencsekoncertek

A Szerencsekoncertek október közepéig tartanak, az ország szinte minden pontjára eljutva. Minden állomáson legalább két ismert hazai előadó gondoskodik a hangulatról, a belépés pedig teljesen ingyenes. Szeptember 4-én Mohácson volt Szerencsekoncert, melyen Fásy Ádám, Nótár Mary és Peter Sramek is koncertet adott.

A pécsi eseményen pedig részt vett dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzati elnöke is. Hírportálunk az esemény kapcsán megszólaltatta őt, Nagy Ferót és Takáts Tamást is.