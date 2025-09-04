2 órája
Szerencsekoncert: Fásy Ádámra, Nótár Maryre és Peter Sramekre mulatott Mohács (GALÉRIA, VIDEÓ)
Csütörtök este fergeteges hangulatban zajlott a Szerencsejáték Zrt. országjáró koncertsorozatának mohácsi állomása. A Hatoslottó megújulását ünneplő, több mint 80 helyszínt érintő Szerencsekoncertek egyik kiemelt állomásaként a Deák tér adott otthont a rendezvénynek, ahol igazi sztárfellépők szórakoztatták a közönséget.
Fotó: Kovács Liliána
A színpadon egymást követték a jól ismert előadók: Nótár Mary, Fásy Ádám, Peter Srámek, valamint a Digitál zenekar, akik gondoskodtak arról, hogy a a mohácsi közönség felejthetetlen élményekkel gazdagodjon.
A koncert ideje alatt a tér zsúfolásig megtelt, a színpad előtt gyerekek, fiatalok és idősebbek együtt énekelték a slágereket. A Szerencsejáték Zrt. kezdeményezésével nemcsak a Hatoslottó új arculata került reflektorfénybe, hanem egyben a közösségépítés is.
Szerencsekoncert: így mulatott Fásy Ádámra MohácsFotók: Kovács Liliána
A sorozat az elkövetkező hetekben az ország számos más városába is ellátogat, így továbbra is sokaknak kínál lehetőséget arra, hogy ingyen élvezhessék a legnépszerűbb hazai előadók koncertjeit.
Lapunk az esemény kapcsán megszólaltatta Pávkovics Gábort, Mohács polgármesterét, valamint Fásy Ádámot is.