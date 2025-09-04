Szerencsekoncert: Fásy Ádámra, Nótár Maryre és Peter Sramekre mulatott Mohács (GALÉRIA, VIDEÓ)

A színpadon egymást követték a jól ismert előadók: Nótár Mary, Fásy Ádám, Peter Srámek, valamint a Digitál zenekar, akik gondoskodtak arról, hogy a a mohácsi közönség felejthetetlen élményekkel gazdagodjon.

A koncert ideje alatt a tér zsúfolásig megtelt, a színpad előtt gyerekek, fiatalok és idősebbek együtt énekelték a slágereket. A Szerencsejáték Zrt. kezdeményezésével nemcsak a Hatoslottó új arculata került reflektorfénybe, hanem egyben a közösségépítés is.