szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújul a hatoslottó

33 perce

Szerencsekoncert: Fásy Ádámra, Nótár Maryre és Peter Sramekre mulatott Mohács (GALÉRIA, VIDEÓ)

Címkék#hatoslottó#Fásy Ádám#Pávkovics Gábor

Csütörtök este fergeteges hangulatban zajlott a Szerencsejáték Zrt. országjáró koncertsorozatának mohácsi állomása. A Hatoslottó megújulását ünneplő, több mint 80 helyszínt érintő Szerencsekoncertek egyik kiemelt állomásaként a Deák tér adott otthont a rendezvénynek, ahol igazi sztárfellépők szórakoztatták a közönséget.

Bama.hu
Szerencsekoncert: Fásy Ádámra, Nótár Maryre és Peter Sramekre mulatott Mohács (GALÉRIA, VIDEÓ)

Fotó: Kovács Liliána

A színpadon egymást követték a jól ismert előadók: Nótár Mary, Fásy Ádám, Peter Srámek, valamint a Digitál zenekar, akik gondoskodtak arról, hogy a a mohácsi közönség felejthetetlen élményekkel gazdagodjon.

A koncert ideje alatt a tér zsúfolásig megtelt, a színpad előtt gyerekek, fiatalok és idősebbek együtt énekelték a slágereket. A Szerencsejáték Zrt. kezdeményezésével nemcsak a Hatoslottó új arculata került reflektorfénybe, hanem egyben a közösségépítés is.

Szerencsekoncert: így mulatott Fásy Ádámra Mohács

Fotók: Kovács Liliána

A sorozat az elkövetkező hetekben az ország számos más városába is ellátogat, így továbbra is sokaknak kínál lehetőséget arra, hogy ingyen élvezhessék a legnépszerűbb hazai előadók koncertjeit.

Lapunk az esemény kapcsán megszólaltatta Pávkovics Gábort, Mohács polgármesterét, valamint Fásy Ádámot is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu