Szezonon kívüli nyitvatartással és kedvezményes jegyárakkal jönnek

A fürdő hétköznapokon 11 és 19 óra között tart nyitva, pénteken és szombaton hosszabbított, 22 óráig tartó időszakban várják a vendégeket, míg vasárnapokon, munkaszüneti napokon és az iskolai szünetek alatt 10 és 19 óra között lesz látogatható a komplexum. A fürdőtér zárása mindig fél órával a hivatalos zárás előtt történik.

A fürdő közben a folyamatos megújulásra is nagy hangsúlyt fektet: szeptember 8-tól elindult a csúszda és sodrómedence felújítása, ezek üzemen kívül vannak. A munkálatok elsősorban éjszaka zajlanak, így a nappali fürdőzést nem zavarják, és a többi medence változatlanul használható.

A látogatók számára külön jó hír, hogy a szezonon kívüli, kedvezőbb árak mellé most további 15 százalékos extra kedvezményt biztosít a Thermal Spa Siklós.