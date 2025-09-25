szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Thermal Spa

1 órája

Szezonon kívüli nyitvatartással és kedvezményes jegyárakkal jönnek

Címkék#Thermal Spa#kedvezmény#jegyár#szezon#vendég

Szeptember 24-től szezonon kívüli nyitvatartási rend lépett életbe a Thermal Spa Siklósban – számoltak be róla.

Tóth Viktória
Szezonon kívüli nyitvatartással és kedvezményes jegyárakkal jönnek

A csúszdamedencében jelenleg felújítást végeznek

Fotó: Löffler Péter

A fürdő hétköznapokon 11 és 19 óra között tart nyitva, pénteken és szombaton hosszabbított, 22 óráig tartó időszakban várják a vendégeket, míg vasárnapokon, munkaszüneti napokon és az iskolai szünetek alatt 10 és 19 óra között lesz látogatható a komplexum. A fürdőtér zárása mindig fél órával a hivatalos zárás előtt történik.

A fürdő közben a folyamatos megújulásra is nagy hangsúlyt fektet: szeptember 8-tól elindult a csúszda és sodrómedence felújítása, ezek üzemen kívül vannak. A munkálatok elsősorban éjszaka zajlanak, így a nappali fürdőzést nem zavarják, és a többi medence változatlanul használható.

A látogatók számára külön jó hír, hogy a szezonon kívüli, kedvezőbb árak mellé most további 15 százalékos extra kedvezményt biztosít a Thermal Spa Siklós.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu