Szomorú történet, segíts, ha tudsz!

2 órája

Szívszorító: kórházba került az idős házaspár − árván maradtak a háziállatok, köztük egy vak cica is

Több macska is veszélyben van, a szomszédok próbálnak segíteni rajtuk.

Bama.hu
Hat cica került kilátástalan helyzetbe.

Hat cica került kilátástalan helyzetbe.

Forrás: Facebook/Balázs Józsefné Éva

Szívszorító történetet osztott meg az egyik legnagyobb pécsi csoportban, egy hölgy a közelükbe lakó idős házaspár kis kedvencein szeretne segíteni. Az idős somogyvári pár kórházba került, az állatokat pedig azóta ő igyekszik gondozni, de nagyon fél, hisz közeleg a hideg idő, ráadásul az egyik macska mindkét szemét elvesztette.  

Kedves Ismerősök és Ismeretlenek! Egy a közelünkben lakó idős házaspár, nemrégiben kórházba került és ott maradt utánuk 6 cica. Kettő felnőtt, aki már nálunk fogyasztja a napi betevőt és négy kicsi. Őket is etetem, de tudjuk, hamarosan hűvösebbre fordul az idő és nekik nehezebb lesz túlélni. Ami viszont a legnagyobb baj, hogy a kicsik közül az egyiknek hiányzik mindkét szeme. Ennek ellenére nagyon aranyos, kíváncsi. Messziről fel sem tűnt a hiányossága, annyira magabiztosnak tűnt. Viszont ő így picit sincs biztonságban. Benti cicaként teljes élete élhetne, ha sikerülne egy szuper jó otthont találni neki. Kérlek benneteket osszátok minél többen, hátha valaki beleszeret a kis handikepjével együtt. Természetesen a többiek is várják az álomgazdit. A vörös fiúcska a többi kislány. Somogyváron vagyunk.

Olvasóinkat is arra kérjük, hogy egy megosztással segítsenek: hátha közösen sikerül szerető otthont találnunk az cicáknak!

 

