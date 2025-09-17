Szívszorító szavakkal búcsúzott Osvárt Andrea Robert Redfordtól

Osvárt Andrea a közösségi oldalán emlékezett vissza pályája kezdetére, amikor 25 évvel ezelőtt a Kémjátszma című filmben Robert Redford oldalán tűnt fel. A színésznő egy jelenetfotót osztott meg, és megható üzenetben búcsúzott a legendától: „Köszönöm, hogy 25 éve így kezdhettem nemzetközi karrierem!” – írta.

A 2001-ben bemutatott hollywoodi kémthriller nemcsak a műfaj egyik klasszikusává vált, hanem Osvárt számára is mérföldkő volt, hiszen ez indította el nemzetközi színészi pályáját.