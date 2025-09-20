Nyilvános az szja 1% felajánlások listája – baranyai szervezetek is kiemelkedő támogatásban részesültek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelmúltban tette közzé, hogy a 2025-ös évben mely szervezetek milyen összegű szja 1%-os felajánlásban részesültek. A lista tartalmazza a felajánlott forintok mellett azt is, hány adózó gondolta úgy, hogy érdemes segíteni az adott közösség munkáját. Vármegyénkben több civil szervezet is jelentős támogatásban részesült. Az idei adatok is azt mutatják, hogy a baranyai felajánlók előszeretettel támogatják az egészségügyi ellátáshoz, gyermekgyógyításhoz és az állatvédelemhez kapcsolódó szervezeteket.

A koraszülöttmentők is kapnak az szja felajánlásból

Fotó: Sipeki Péter

A legnagyobb összeggel a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány gazdálkodhat, amelyhez több mint 51,5 millió forint érkezett. Szintén sokan támogatták a Misina Természet- és Állatvédő Egyesületet, amely 2024-b4n 30,1 millió forintot kapott, 2025-ben pedig már 32,2 millió forintot utalhat ki számára a NAV – 3249 felajánló jóvoltából.