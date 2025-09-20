szeptember 20., szombat

Nyilvános az szja 1% felajánlások listája – baranyai szervezetek is kiemelkedő támogatásban részesültek

Címkék#szja#NAV#adó 1%#szervezetek

Sok kicsi sokra megy: ez minden évben bebizonyosodik a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásoknál. Országos szinten több milliárd forint gyűlik így össze, amelyet civil szervezetek, vallási közösségek kapnak meg. Összegyűjtöttük a 2025-ben jelentős szja 1%-os felajánlásban részesült baranyai kedvezményezetteket.

Tóth Viktória

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelmúltban tette közzé, hogy a 2025-ös évben mely szervezetek milyen összegű szja 1%-os felajánlásban részesültek. A lista tartalmazza a felajánlott forintok mellett azt is, hány adózó gondolta úgy, hogy érdemes segíteni az adott közösség munkáját. Vármegyénkben több civil szervezet is jelentős támogatásban részesült. Az idei adatok is azt mutatják, hogy a baranyai felajánlók előszeretettel támogatják az egészségügyi ellátáshoz, gyermekgyógyításhoz és az állatvédelemhez kapcsolódó szervezeteket.

A mentőkhöz is jelentős szja felajánlás érkezett
A koraszülöttmentők is kapnak az szja felajánlásból
Fotó: Sipeki Péter

A legnagyobb összeggel a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány gazdálkodhat, amelyhez több mint 51,5 millió forint érkezett. Szintén sokan támogatták a Misina Természet- és Állatvédő Egyesületet, amely 2024-b4n 30,1 millió forintot kapott, 2025-ben pedig már 32,2 millió forintot utalhat ki számára a NAV – 3249 felajánló jóvoltából.

A baranyai civil szervezetek közül még kiemelkedő összeget kapott a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány (22,9 millió forint), a Nevetnikék Alapítvány (21 millió forint), valamint az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány (11,2 millió forint).

Több állatvédő és egészségügyi területen működő alapítvány is sokak bizalmát élvezte.

További jelentős szja 1% felajánlásban részesült baranyai kedvezményezettek

  • Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány – 8,2 millió forint
  • Tölösi Péter Alapítvány – 8 millió forint
  • MancsRanch az Állati Suli Alapítvány – 6,7 millió forint
  • Pécs Környéki Állatmentő Alapítvány – 6,3 millió forint
  • Beteg Újszülöttekért Alapítvány – 4,3 millió forint
Állatmenhelyekhez is jutott szja felajánlás
Állatmenhelyekhez is jutott jelentős szja felajánlás
Fotó: MW

A kisebb, de szintén figyelemre méltó támogatások között szerepel a Pécs-Normandia Lions Club (3 millió forint), a Pécsi Mentőkutyás Egyesület (2,4 millió forint), a Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány (2,1 millió forint), valamint a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. (2,1 millió forint).

A civil kedvezményezetteknek a NAV hivatalból teljesíti a kiutalást. Ám ha köztartozással rendelkeznek annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki.

 

