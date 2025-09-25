szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

21°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vajon mit keresett a légtérben?

2 órája

Szlovák katonai repülőgép húzott el Baranya felett (FOTÓ)

Címkék#változat#gyakorlat#Szlovákia

A modernizált változat, a C-27J Spartan, az 1990-es évek végén jelent meg, első repülésére 1999. szeptember 24-én került sor.

Bama.hu

A Szlovák Légierő egyik különleges szállítógépe, a C-27J Spartan ma reggel Bratislavából tartott Bukarestbe, katonai hívójel alatt. A két hajtóműves, közepes kategóriájú szállítógépet az olasz Leonardo vállalat fejlesztette ki, és kiválóan alkalmas rövid kifutópályákon való üzemelésre, valamint nehéz terepen végzett logisztikai feladatokra.

katonai gép
Jól látható, hogy Baranya vármegye felett is elhúzott a katonai gép. Forrás: Flightradar24

Szlovák katonai repülőgép Magyarország felett

Szlovákia 2014-ben rendelte meg első példányait, amelyek azóta rendszeresen vesznek részt katonai szállítási feladatokban, nemzetközi gyakorlatokon, de humanitárius és katasztrófavédelmi műveletekben is bevetik őket. A C-27J Spartan a rugalmasságáról és sokoldalúságáról ismert: egyaránt képes csapatok, hadianyag vagy akár speciális felszerelések szállítására, és a NATO-partnerekkel közösen is gyakran repül külföldi missziókban.

c-27J Spartan
Egy gyönyörű Alenia C-27J Spartan repülés közben. Fotó: Dmitry A. Mottl / Forrás: Wikipédia

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu