Szlovák katonai repülőgép húzott el Baranya felett (FOTÓ)

A Szlovák Légierő egyik különleges szállítógépe, a C-27J Spartan ma reggel Bratislavából tartott Bukarestbe, katonai hívójel alatt. A két hajtóműves, közepes kategóriájú szállítógépet az olasz Leonardo vállalat fejlesztette ki, és kiválóan alkalmas rövid kifutópályákon való üzemelésre, valamint nehéz terepen végzett logisztikai feladatokra.

Jól látható, hogy Baranya vármegye felett is elhúzott a katonai gép. Forrás: Flightradar24

Szlovák katonai repülőgép Magyarország felett

Szlovákia 2014-ben rendelte meg első példányait, amelyek azóta rendszeresen vesznek részt katonai szállítási feladatokban, nemzetközi gyakorlatokon, de humanitárius és katasztrófavédelmi műveletekben is bevetik őket. A C-27J Spartan a rugalmasságáról és sokoldalúságáról ismert: egyaránt képes csapatok, hadianyag vagy akár speciális felszerelések szállítására, és a NATO-partnerekkel közösen is gyakran repül külföldi missziókban.