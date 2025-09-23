Segítenek begyógyítani a sebeket: a meg nem született gyermekre emlékeznek

A “Meg nem született gyermek” szobor a Pálos templomban lesz megtekinthető szeptember 22. és október 5. között – az alkotás több kísérő program keretében válik látogathatóvá, a Pálos Lelki Központ közlése szerint. – A programsorozat célja, hogy segítsen begyógyítani a sebeket, hogy nőknek és férfiaknak, anyáknak és apáknak segítsen a veszteségük feldolgozásában, felhívja a figyelmet a megelőzésre és az életvédelem fontosságára – hangsúlyozzák.

A Pálos templomban látogatható a "Meg nem született gyermek" vándorszobor. Forrás: MW

A szobor látogatása mellett két héten át biztosítanak a babasirató emlékfalhoz hasonló lehetőséget a veszteségben érintett édesanyák, édesapák, nagyszülők vagy más hozzátartozók számára, hogy megörökítsék a meg nem született baba emlékét, akár vetélés, akár abortusz által veszítették el. Nekik nem adatott saját sírhely a temetőben. Most viszont nevet adhatnak nekik és egy személyes üzenettel együtt búcsúzhatnak, kérhetnek bocsánatot, ami segíti a gyászból való gyógyulás útját is - részletezi a Pálos Lelki Központ.

Különleges programok kíséretében látogatható a vándorszobor

Mindemellett a szeptember 22. és október 5. közötti időszakban hasznos információk, kiadványok válnak elérhetővé a látogatók számára. Két héten át, amíg a vándorszobor a Pálos templomban tekinthető meg, naponta rövid elmélkedést és imádságot tesz majd közzé weboldalán a Pálos Lelki Központ.

A kísérőprogramok a következők: szeptember 24-én 18 órától a gyermekre vágyó házaspárokért ajánlják fel a szentmisét a Pálos templomban, majd 19 órától Bornemisza Ágnes tart előadást „Az élet veszteségei” címmel a Kalász Gyula előadóteremben. Ezt követően kerekasztal beszélgetésre nyílik lehetőség, aminek fő témája, hogy hogyan és miben tudjuk támogatni a gyermekveszteséggel érintett párokat. Szeptember 26 -án 18 órától az abortusszal érintett családokért ajánlják fel a szentmisét a Pálos templomban, majd 19 órától Judit tanúságtételére kerül sor a Kalász Gyula előadóteremben. Október 3-án 19 órától elsőpénteki zenés szentségimádásra kerül sor a meg nem született gyermekek emlékére, a helyszín ezúttal is a Pálos templom.