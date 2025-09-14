szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

20°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

3 órája

Szociális tűzifa: még lehet beadni igénylést

Címkék#segítség#község#tűzifa

A nyárnak vége, s hamarosan beköszönt a fűtési időszak. A baranyai családok számára idén is lehetőség nyílt szociális tűzifa igénylésére. A támogatás célja, hogy a rászorulók a téli hónapokban biztonságosan fűthessenek, és ne maradjanak tüzelő nélkül.

Tóth Viktória

A szociális tűzifa program keretében a Belügyminisztérium évek óta nyújt segítséget az önkormányzatoknak. A községek pályázhatnak a tüzelő beszerzésére, majd helyi rendelet alapján osztják ki azt a jogosultaknak. Az önkormányzatok számára a támogatási kérelmek benyújtásának határideje február 15. volt, így számos baranyai település már hónapokkal ezelőtt élt ezzel a lehetőséggel. Sőt, sok helyre már meg is érkezett a tűzifa. Most azonban a lakosokon a sor: nekik kell kérelmet beadniuk, hogy a háztartások ténylegesen részesülhessenek a szociális célú tüzelőből.

Szociális tűzifa kiosztása
Elkezdődött a szociális tűzifa kiosztása
Fotó: MW

A rászorultság feltételeit minden település maga szabályozza. A legtöbb helyen a jövedelmi viszonyokat veszik alapul, előnyben részesítve a nagycsaládosokat, az időseket, az egyedülállókat, illetve azokat, akiknek a lakóháza egyetlen fűtőeszközzel rendelkezik. A kiosztható mennyiséget általában háztartásonként határozzák meg, a keret erejéig.

Ezeken a településeken még kérhető a szociális tűzifa

Fontos tudni, hogy a kérelmek benyújtásának határideje településenként eltérő lehet. Van olyan önkormányzat, ahol már augusztusban le kellett adni a kérelmet, máshol még van pár nap leadni az igénylést. Így például Olasz község esetében, ahol a nyomtatvány beadási határideje szeptember 15-e. A véméndieknek is van még lehetőségük kitölteni az íveket, a településen a szociális tűzifa iránti igénylőlapok átvétele, a kitöltött kérelmek és mellékletek beadása szeptember 15-30. között történik a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Azoknak, akik nem tudják, hogy településük önkormányzatánál lehet-e még igénylést beadni érdemes mihamarabb érdeklődni a helyi hivatalban, nehogy valaki lemaradjon a lehetőségről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu