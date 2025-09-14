Szociális tűzifa: még lehet beadni igénylést

A szociális tűzifa program keretében a Belügyminisztérium évek óta nyújt segítséget az önkormányzatoknak. A községek pályázhatnak a tüzelő beszerzésére, majd helyi rendelet alapján osztják ki azt a jogosultaknak. Az önkormányzatok számára a támogatási kérelmek benyújtásának határideje február 15. volt, így számos baranyai település már hónapokkal ezelőtt élt ezzel a lehetőséggel. Sőt, sok helyre már meg is érkezett a tűzifa. Most azonban a lakosokon a sor: nekik kell kérelmet beadniuk, hogy a háztartások ténylegesen részesülhessenek a szociális célú tüzelőből.

Elkezdődött a szociális tűzifa kiosztása

Fotó: MW

A rászorultság feltételeit minden település maga szabályozza. A legtöbb helyen a jövedelmi viszonyokat veszik alapul, előnyben részesítve a nagycsaládosokat, az időseket, az egyedülállókat, illetve azokat, akiknek a lakóháza egyetlen fűtőeszközzel rendelkezik. A kiosztható mennyiséget általában háztartásonként határozzák meg, a keret erejéig.

Ezeken a településeken még kérhető a szociális tűzifa

Fontos tudni, hogy a kérelmek benyújtásának határideje településenként eltérő lehet. Van olyan önkormányzat, ahol már augusztusban le kellett adni a kérelmet, máshol még van pár nap leadni az igénylést. Így például Olasz község esetében, ahol a nyomtatvány beadási határideje szeptember 15-e. A véméndieknek is van még lehetőségük kitölteni az íveket, a településen a szociális tűzifa iránti igénylőlapok átvétele, a kitöltött kérelmek és mellékletek beadása szeptember 15-30. között történik a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.