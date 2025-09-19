szeptember 19., péntek

Szombaton lezárnak egy forgalmas útszakaszt Baranyában

Kerékpárverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. szeptember 20-án Baranyában.

Szombaton lezárnak egy forgalmas útszakaszt Baranyában

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlemény értesítette a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe.

Időszakosan és szakaszosan lezárják:

2025. szeptember 20-án 13 óra és 14 óra között a Magyarhertelend – Orfű – Remeterét – Lapis – TV torony közötti útszakaszt.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

 

