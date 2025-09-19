Figyelem!
Szombaton lezárnak egy forgalmas útszakaszt Baranyában
Kerékpárverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. szeptember 20-án Baranyában.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlemény értesítette a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe.
Időszakosan és szakaszosan lezárják:
2025. szeptember 20-án 13 óra és 14 óra között a Magyarhertelend – Orfű – Remeterét – Lapis – TV torony közötti útszakaszt.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
