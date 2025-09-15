Szomszédok-kvíz: 5 kérdés, amire csak a legnagyobb rajongók tudják a választ!

szeptember 15., hétfő

A 90-es évek magyar televízió-sorozata aranykorát éli. Egy olyan kvízt állítottunk most össze, amelyet csak a legnagyobb fanok tudnak 100%-osra kitölteni. Készen állsz? 

1.
Akkumulátor kell, nem benzin – válaszolta Taki bácsi a benzinkúton. Mit reagált erre a kutas?
2.
Milyen alkalomból kapta a Mágenheim család Etustól a Trabantot?
3.
Jutka otthon elmeséli, hogy a gyerekek elmesélték az iskolában, mit kaptak karácsonyra. Feri erre megjegyzi, hogy...
4.
Lefagyott Feri számítógépe, Janka néni kihasználná az alkalmat, és betenne valamit. De mit?
5.
Nincs meleg víz a házban nyári karbantartás miatt. Almának hányadik napon tűnik fel a hiánya?

 

 

 

 

