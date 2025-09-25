Sztrádanyitás: a horvátokra még várni kell, október első felében indulhat meg a forgalom

Az M6-os autópálya magyarországi, a horvát határig vezető szakasza már tavaly elkészült, azóta sokan - a Drávaszögbe vagy Bosznia-Hercogovinába tartó autósok, s persze az árufuvarozók is - tűkön ülve várják, mikor készül el a sztráda a horvát oldalon.

A Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig futó közlekedési folyosó horvátországi horvátországi, A5-ös autópálya 88,6 kilométeres szakasza már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

Azóta a forgalomba helyezést megelőző átadás-átvételi, valamint a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó procedúra zajlik, ami a jelek szerint még mindig nem zárult le teljesen: ezt támasztja alá, hogy a korábbi sajtóértesülések szerint szeptember 26-án adták volna át a szakaszt, erre azonban még egy kicsit várni kell.

A labda a horvátoknál pattog

- Egyértelmű, hogy a labda a horvátoknál pattog, mivel az autópálya a horvát határhoz vezető szakasza már egy éve elkészült, így részünkről nincs akadálya a nyitásnak - mondta lapunk érdeklődésére Hargitai János országgyűlési képviselő.

Hozzátette, legfrissebb információi szerint október első felében nyithatják meg a déli szomszédunkhoz vezető sztráda határon túli oldalát, amelyen ezt követően megindulhat a forgalom.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

A szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A horvát rész megépítésével Eszékről Budapestre kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazók számára.