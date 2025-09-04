szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelentkezzünk az önkormányzatnál

1 órája

Szükség lesz pár adatra − pályázni szeretne az önkormányzat

Címkék#pályázat#kutya#Hetvehely Község Önkormányzat#Lóki Károly#macska

Bama.hu
Szükség lesz pár adatra − pályázni szeretne az önkormányzat

Ingyenes lehet az oltás a jövőben.

Forrás: MW

Fotó: Mészáros János

Hetvehely Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében a felelős állattartás támogatására. A tervek szerint a nyertes pályázatnak köszönhetően a helyi lakosok kutyái és macskái számára ingyenesen lesznek elérhetők az alábbi állatorvosi szolgáltatások:

  • ivartalanítás
  • chip beültetés
  • veszettség elleni oltás

Az önkormányzat felmérést végez az állattartók körében, hogy igény esetén minél pontosabban tervezhessék a program megvalósítását.

A lakosok jelezhetik részvételi szándékukat személyesen a hivatalban, vagy a következő elérhetőségeken:
Lóki Károlyné: 30/108-4030, [email protected]
Borbély Veronika: 73/578-528, [email protected]

Az önkormányzat arra biztat minden állattartót, hogy éljen a lehetőséggel, és segítse elő közösen a felelős állattartás erősítését a településen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu