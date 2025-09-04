Szükség lesz pár adatra − pályázni szeretne az önkormányzat

Hetvehely Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében a felelős állattartás támogatására. A tervek szerint a nyertes pályázatnak köszönhetően a helyi lakosok kutyái és macskái számára ingyenesen lesznek elérhetők az alábbi állatorvosi szolgáltatások:

ivartalanítás

chip beültetés

veszettség elleni oltás

Az önkormányzat felmérést végez az állattartók körében, hogy igény esetén minél pontosabban tervezhessék a program megvalósítását.

A lakosok jelezhetik részvételi szándékukat személyesen a hivatalban, vagy a következő elérhetőségeken:

Lóki Károlyné: 30/108-4030, [email protected]

Borbély Veronika: 73/578-528, [email protected]

Az önkormányzat arra biztat minden állattartót, hogy éljen a lehetőséggel, és segítse elő közösen a felelős állattartás erősítését a településen.