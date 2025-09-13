szeptember 13., szombat

Kornél névnap

28°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztusi adatok

1 órája

Meg fogsz lepődni: ezek a babanevek hódítanak most Pécsen

Címkék#lánynév#fiúnév#Anyakönyvi Hivatal#baba

A régi magyar nevek újra hódítanak: Hunor és Magor nevet is kaptak Pécsett született kisfiúk augusztusban. A születések száma valamelyest meghaladta a halálesetekét az utolsó nyári hónapban Pécsett, az Anyakönyvi Hivatal adatai szerint.

Wald Kata
Meg fogsz lepődni: ezek a babanevek hódítanak most Pécsen

Forrás: MW

Augusztusban összesen 182 baba született Pécsett, az Anyakönyvi Hivatal adatai szerint. A halálozások száma valamivel kevesebb volt, mint a születéseké - augusztusban 176 esetben kérték halálesetek anyakönyvezését a hivataltól. A nyári esküvőszezon továbbra is érzékelhető a pécsi statisztikai adatokon: az utolsó nyári hónapban 55 pár kötött házasságot, az év egyéb időszakaiban ez a szám átlagosan 30-40 között alakul.

születés anyakönyv
A születések száma valamelyest meghaladta a halálesetekét augusztusban a Pécsi Anyakönyvi Hivatal adatai szerint

A születések száma a halálesetét meghaladta, a hagyományos magyar nevek újra hódítanak

Az anyakönyvi hírek közt érdekesség még, hogy a kislányok közül többen is különleges nevet kaptak: Nessza, Melina, Málna is megtalálható ezek között, egy adatbázis szerint. Augusztusban a legnépszerűbb lánynév a Luca volt - négy Pécsett született kislányt is így neveztek el a szülei. A Panna és a Rebeka szintén népszerűnek számítottak ebben a hónapban. 

A fiúk esetében érdekesség, hogy honfoglaláskori magyar neveket is több újszülött kapott: Hunor és Magor is megtalálható az adatbázisban. Ugyanakkor a hagyományos nevek is felbukkannak: két kisfiú is a János nevet kapta Pécsett. Ezen kívül az Olivér és a Zsombor voltak még népszerű fiúnevek augusztusban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu