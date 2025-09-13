Meg fogsz lepődni: ezek a babanevek hódítanak most Pécsen

Augusztusban összesen 182 baba született Pécsett, az Anyakönyvi Hivatal adatai szerint. A halálozások száma valamivel kevesebb volt, mint a születéseké - augusztusban 176 esetben kérték halálesetek anyakönyvezését a hivataltól. A nyári esküvőszezon továbbra is érzékelhető a pécsi statisztikai adatokon: az utolsó nyári hónapban 55 pár kötött házasságot, az év egyéb időszakaiban ez a szám átlagosan 30-40 között alakul.

A születések száma valamelyest meghaladta a halálesetekét augusztusban a Pécsi Anyakönyvi Hivatal adatai szerint

A születések száma a halálesetét meghaladta, a hagyományos magyar nevek újra hódítanak

Az anyakönyvi hírek közt érdekesség még, hogy a kislányok közül többen is különleges nevet kaptak: Nessza, Melina, Málna is megtalálható ezek között, egy adatbázis szerint. Augusztusban a legnépszerűbb lánynév a Luca volt - négy Pécsett született kislányt is így neveztek el a szülei. A Panna és a Rebeka szintén népszerűnek számítottak ebben a hónapban.

A fiúk esetében érdekesség, hogy honfoglaláskori magyar neveket is több újszülött kapott: Hunor és Magor is megtalálható az adatbázisban. Ugyanakkor a hagyományos nevek is felbukkannak: két kisfiú is a János nevet kapta Pécsett. Ezen kívül az Olivér és a Zsombor voltak még népszerű fiúnevek augusztusban.