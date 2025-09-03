Újabb forgalmas szupermarketek zárnak be Baranyában − ez lehet a helyükön

Augusztus végeztével több szupermarket bezárt Baranya vármegyében, ami sokaknak okozhat nehézséget a heti bevásárlást illetően. Aggodalomra azonban semmi ok, értesüléseink szerint nem sokáig maradnak üresen ezek az üzletek.

Több Spar szupermarket is bezárt országszerte, mi történik a céggel? Forrás: Google Maps

Több szupermarket is bezárt a közelmúltban

A boltok bezárását több összetevő okozza, itt van például az a pécsi szupermarket, amely a Gosztonyi Gyula utca környékének nyújtott segítséget a bevásárlás során. A Spar üzlet végül augusztus 24-én húzta le a rolót, sokan találgatják, hogy mi állhat a háttérben, ám érdemes megemlíteni, hogy a közelben két további Spar is található.

Szintén egy forgalmas bolt búcsúzott augusztus 31-ével Szigetváron, ahol a Széchenyi utcában található Spartól kellett búcsúznia a helyieknek. Információink szerint Aldi nyithat a helyén, de erről egyelőre hivatalos megerősítés nem érkezett.

Sokan bosszúsak a bezárás miatt: „Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk...” − mesélte lapunknak egy helyi lakos.

Sokaknak okoz kellemetlenséget, hogy hasonló típusú szupermarket csak a város szélén elérhető, odáig pedig az idősebbek nem szívesen gyalogolnak ki.