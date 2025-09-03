1 órája
Újabb forgalmas szupermarketek zárnak be Baranyában − ez lehet a helyükön
A pécsiek is elmondták a véleményüket a helyzetről. A közeljövőben több szupermarket bezárt a vármegyében, ám nem maradnak üresen az üzletek.
Augusztus végeztével több szupermarket bezárt Baranya vármegyében, ami sokaknak okozhat nehézséget a heti bevásárlást illetően. Aggodalomra azonban semmi ok, értesüléseink szerint nem sokáig maradnak üresen ezek az üzletek.
Több szupermarket is bezárt a közelmúltban
A boltok bezárását több összetevő okozza, itt van például az a pécsi szupermarket, amely a Gosztonyi Gyula utca környékének nyújtott segítséget a bevásárlás során. A Spar üzlet végül augusztus 24-én húzta le a rolót, sokan találgatják, hogy mi állhat a háttérben, ám érdemes megemlíteni, hogy a közelben két további Spar is található.
Szintén egy forgalmas bolt búcsúzott augusztus 31-ével Szigetváron, ahol a Széchenyi utcában található Spartól kellett búcsúznia a helyieknek. Információink szerint Aldi nyithat a helyén, de erről egyelőre hivatalos megerősítés nem érkezett.
Sokan bosszúsak a bezárás miatt: „Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk...” − mesélte lapunknak egy helyi lakos.
Sokaknak okoz kellemetlenséget, hogy hasonló típusú szupermarket csak a város szélén elérhető, odáig pedig az idősebbek nem szívesen gyalogolnak ki.
Jöhet az IKEA Pécsre? Utánajártunk.
A közelmúltban megkérdezték a pécsieket, hogy milyen bolt nyitásának örülnének.
A legtöbb szavazat továbbra is az IKEA és az Auchanra esett, de sokan örülnének vegán boltoknak és éttermeknek is. Többen a Primark, Zara, Mango hármast említették, de egyelőre ezeknek nincs realitása a baranyai megyeszékhelyen.
A nagy érdeklődésre való tekintettel utánajártunk, mennyi realitása van annak, hogy IKEA nyisson Pécsen. A cég sajtóosztályától megtudtuk, a svédek egyelőre elkerülik a régiót, és a közeljövőben az ország más pontjain sem terveznek újabb üzletet nyitni. Jelenleg 3 IKEA található Magyarországon, mindhárom Budapest vonzáskörzetében (Örs Vezér tér, Budaörs, Soroksár).