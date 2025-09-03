szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokak kedvenc helye is bezárt

1 órája

Újabb forgalmas szupermarketek zárnak be Baranyában − ez lehet a helyükön

Címkék#bolt#Szigetvár#IKEA#Spar

A pécsiek is elmondták a véleményüket a helyzetről. A közeljövőben több szupermarket bezárt a vármegyében, ám nem maradnak üresen az üzletek.

Bama.hu

Augusztus végeztével több szupermarket bezárt Baranya vármegyében, ami sokaknak okozhat nehézséget a heti bevásárlást illetően. Aggodalomra azonban semmi ok, értesüléseink szerint nem sokáig maradnak üresen ezek az üzletek. 

szupermarket
Több Spar szupermarket is bezárt országszerte, mi történik a céggel? Forrás: Google Maps

Több szupermarket is bezárt a közelmúltban

A boltok bezárását több összetevő okozza, itt van például az a pécsi szupermarket, amely a Gosztonyi Gyula utca környékének nyújtott segítséget a bevásárlás során. A Spar üzlet végül augusztus 24-én húzta le a rolót, sokan találgatják, hogy mi állhat a háttérben, ám érdemes megemlíteni, hogy a közelben két további Spar is található.

Szintén egy forgalmas bolt búcsúzott augusztus 31-ével Szigetváron, ahol a Széchenyi utcában található Spartól kellett búcsúznia a helyieknek. Információink szerint Aldi nyithat a helyén, de erről egyelőre hivatalos megerősítés nem érkezett.

Sokan bosszúsak a bezárás miatt: „Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk...” − mesélte lapunknak egy helyi lakos.

Sokaknak okoz kellemetlenséget, hogy hasonló típusú szupermarket csak a város szélén elérhető, odáig pedig az idősebbek nem szívesen gyalogolnak ki.

Jöhet az IKEA Pécsre? Utánajártunk.

A közelmúltban megkérdezték a pécsieket, hogy milyen bolt nyitásának örülnének.

A legtöbb szavazat továbbra is az IKEA és az Auchanra esett, de sokan örülnének vegán boltoknak és éttermeknek is. Többen a Primark, Zara, Mango hármast említették, de egyelőre ezeknek nincs realitása a baranyai megyeszékhelyen. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel utánajártunk, mennyi realitása van annak, hogy IKEA nyisson Pécsen. A cég sajtóosztályától megtudtuk, a svédek egyelőre elkerülik a régiót, és a közeljövőben az ország más pontjain sem terveznek újabb üzletet nyitni. Jelenleg 3 IKEA található Magyarországon, mindhárom Budapest vonzáskörzetében (Örs Vezér tér, Budaörs, Soroksár).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu