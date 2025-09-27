szeptember 27., szombat

Hetényi Szüret

1 órája

Szüret alkalmából még lovasok is ellepik a települést

Címkék#udvar#Hangerdő Bábcsoport#Hetényi Szüret#Szamárfüles varázskönyv#lovas

Jusztin Levente


Forrás: MW

Fotó: Dinya Magdolna

Hosszúhetényben szeptember 27-én rendezik meg a hagyományos Hetényi Szüretet, amely színes programokkal várja a látogatókat. 

Délelőtt 11 órakor indul a nap a csőszlányok kikérésével, majd délután 15 órától a Hangerdő Bábcsoport „Szamárfüles varázskönyv” című előadását láthatják a családok. A rendezvény egyik különlegessége, hogy idén 17 lovas és 8 lovaskocsi vonul végig a falun, így a szüreti felvonulás látványosabb lesz, mint valaha. 16 órától borkóstoló várja az érdeklődőket a Mozi udvarán, ahol menet táncra is sor kerül a Fő utcán, majd 17 órakor a gyerekek kipróbálhatják a szőlőlopást. Az este az iskolában rendezett bállal zárul, ahol az Easy Trio zenekar gondoskodik a hangulatról. 

A belépő 2500 forint, a büfét a La Paloma Drink Bar biztosítja.

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
