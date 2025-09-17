Négy generáció együtt ünnepelt a szüreti mulatságon

A Szüreti Mulatság a Művelődési Házban kezdődött hivatalos megnyitóval, majd a Köpüfa zenekar kíséretével elindult a szüreti felvonulás. A színes menet érintette többek között az Iskola, az Arany János, a Cseresznyéskert, a Petőfi és a Hősök utcát is, míg végül visszatért a kiindulóponthoz. Idén is négy generáció vonult fel együtt: a Pellérdi Nyugdíjas Klub, a Mezőszél Tánc- és Színjátszókör, a Pellérdi Nő Egylet, valamint az Ifjúsági Klub tagjai. A hagyományok tisztelete és továbbvitele így több korosztály közös élménye lett.

Együtt táncoltak fiatalok és idősebbek is a pellérdi szüreti mulatságon

Forrás: Vargáné Kovács Viktória

A közeli utcák lakói vendégelték meg a szüreti mulatság táncosait

A menet hat megállóhelyen színes körtáncokkal, vidám jelenetekkel és muzsikával szórakoztatta a közönséget. A helyiek bőséges vendégséggel fogadták a felvonulókat, ami még inkább családias hangulatot kölcsönzött az eseménynek. A délutáni programok sora a hagyományos „szőlőlopással” és a Keptár zenekar moldvai táncházával folytatódott, majd a nap fénypontjaként este kilenckor kezdetét vette a Szüreti Bál, ahol Szeki zenélt, garantálva a fergeteges jókedvet egészen éjszakába nyúlóan.

– Fontos számunkra hagyományaink továbbvitele és évről évre való átélése – hangsúlyozta Vargáné Kovács Viktória önkormányzati képviselő, aki Pellérd Község Önkormányzata és a Pellérdi MunkaCsoport nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak – résztvevőknek, civil szervezeteknek és támogatóknak –, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény ilyen sikeres lehessen. A Pellérdi Szüreti Mulatság így idén is bizonyította: a közös ünneplés, a hagyományok ápolása és az összetartozás élménye minden generációt megszólít.