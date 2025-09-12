Szükség lesz az iratainkra
2 órája
Kijönnek és megvizsgálnak − elő az igazolványokkal!
Minden iratunkra szükség lesz.
Forrás: MW/Illusztráció
Magyarszéken is elérhetővé válnak a fontos egészségügyi szűrések: szeptember 18-án, csütörtökön 10 és 18 óra között a Patakvölgye Pihenőpark kézilabda pályáján várja a lakosságot a Szűrőbusz program.
A helyszínen többféle vizsgálatot kínálnak:
- melanoma szűrés,
- szájüregi szűrés,
- általános állapotfelmérés,
- kockázatbecslés,
- valamint egészségmegőrző edukáció.
A részvétel ingyenes, a részvételhez szükséges, hogy nálunk legyen a TAJ kártya, valamint kelleni fog egy személyazonosításra alkalmas igazolvány is, pl. személyi igazolvány, vagy jogosítvány, de nem árt, ha a lakcímkártya is a zsebünkben lapul.
