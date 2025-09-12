Kijönnek és megvizsgálnak − elő az igazolványokkal!

Magyarszéken is elérhetővé válnak a fontos egészségügyi szűrések: szeptember 18-án, csütörtökön 10 és 18 óra között a Patakvölgye Pihenőpark kézilabda pályáján várja a lakosságot a Szűrőbusz program.

A helyszínen többféle vizsgálatot kínálnak:

melanoma szűrés,

szájüregi szűrés,

általános állapotfelmérés,

kockázatbecslés,

valamint egészségmegőrző edukáció.

A részvétel ingyenes, a részvételhez szükséges, hogy nálunk legyen a TAJ kártya, valamint kelleni fog egy személyazonosításra alkalmas igazolvány is, pl. személyi igazolvány, vagy jogosítvány, de nem árt, ha a lakcímkártya is a zsebünkben lapul.