Tavaly már sikert aratott a program, most újra elindítják

Ismét lehetőség nyílik az ormánsági néptánc megismerésére: október 2-án, csütörtökön 18 órakor indulnak a próbák Szaporcán, a kultúrházban. A szervezők minden érdeklődőt várnak, a részvétel teljesen ingyenes. A közösségi kezdeményezés célja, hogy minél többen kapcsolódjanak be az ormánsági hagyományok felelevenítésébe, és egy jó hangulatú, összetartó táncos közösség formálódjon a térségben. A próbák kéthetente csütörtökönként zajlanak, azoknak pedig, akik nem tudnak ekkor jelen lenni, a következő hét szombatján lesz lehetőségük bepótolni az elmaradt alkalmat.

A kezdeményezés már tavaly is sokakat vonzott, hiszen nemcsak a tánctudás megszerzéséről, hanem a közösségi élményről és a hagyományőrzésről is szól. A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik szívesen ismerkednének az ormánsági táncok világával.