3 órája
Vége a vacogásnak – hamarosan indul a távfűtés!
Bár még csak szeptember vége van, a hűvösebb időjárás miatt kedden, szeptember 30-án elindítja a fűtésszolgáltatást a PÉTÁV – közölte a cég a lakossággal.
Fotó: Pesti Tamás
Azokban az épületekben tehát, ahol a lakóközösség másképp nem rendelkezett, automatikusan megkezdődik a távfűtés. A szolgáltató kiemelte: a rendszer szabályozástechnikája alkalmazkodik az időjárás változásaihoz. Ez azt jelenti, hogy ha napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak, ám ha a külső hőmérséklet indokolja (pl. alacsony hajnali hőmérsékletek), újraindulnak.
A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a fűtés beindulásáig illetve az azt követő 1-2 napig tartsák nyitott állásban a radiátorszelepeket.