Vége a vacogásnak – hamarosan indul a távfűtés!

Azokban az épületekben tehát, ahol a lakóközösség másképp nem rendelkezett, automatikusan megkezdődik a távfűtés. A szolgáltató kiemelte: a rendszer szabályozástechnikája alkalmazkodik az időjárás változásaihoz. Ez azt jelenti, hogy ha napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak, ám ha a külső hőmérséklet indokolja (pl. alacsony hajnali hőmérsékletek), újraindulnak.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a fűtés beindulásáig illetve az azt követő 1-2 napig tartsák nyitott állásban a radiátorszelepeket.