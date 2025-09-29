szeptember 29., hétfő

Melegedés

3 órája

Vége a vacogásnak – hamarosan indul a távfűtés!

Címkék#PÉTÁV#radiátorszelep#lakosság

Bár még csak szeptember vége van, a hűvösebb időjárás miatt kedden, szeptember 30-án elindítja a fűtésszolgáltatást a PÉTÁV – közölte a cég a lakossággal.

Tóth Viktória
Vége a vacogásnak – hamarosan indul a távfűtés!

Fotó: Pesti Tamás

Azokban az épületekben tehát, ahol a lakóközösség másképp nem rendelkezett, automatikusan megkezdődik a távfűtés. A szolgáltató kiemelte: a rendszer szabályozástechnikája alkalmazkodik az időjárás változásaihoz. Ez azt jelenti, hogy ha napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak, ám ha a külső hőmérséklet indokolja (pl. alacsony hajnali hőmérsékletek), újraindulnak.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a fűtés beindulásáig illetve az azt követő 1-2 napig tartsák nyitott állásban a radiátorszelepeket.

 

 

