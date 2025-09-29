Te is szeretnéd megtapasztalni a madarász-életérzést? Itt a lehetőség!

Mint közölték, az Európai Madármegfigyelő Napok célja, hogy minél többen vegyenek részt az őszi madárvonulás nemzetközi adatgyűjtésében és közösen népszerűsítsék a természetvédelmet.

Fotó: Kiss Martin - Forrás: az MME baranyai csoportjának Facebook-oldala.

A programhoz bárki csatlakozhat: elég a kíváncsiság és a természet iránti szeretet - írták, hozzátéve, hogy a résztvevőknek a program során lehetősége lesz madárgyűrűzésen való részvételre, madárlesre a Sumonyi halastavaknál.