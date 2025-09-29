MME Baranya
2 órája
Te is szeretnéd megtapasztalni a madarász-életérzést? Itt a lehetőség!
Különleges programra invitál minden érdeklődőt a Magyar Madártani Egyesület (MME) baranyai csoportja október 4-én és 5-én a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomásra.
Mint közölték, az Európai Madármegfigyelő Napok célja, hogy minél többen vegyenek részt az őszi madárvonulás nemzetközi adatgyűjtésében és közösen népszerűsítsék a természetvédelmet.
A programhoz bárki csatlakozhat: elég a kíváncsiság és a természet iránti szeretet - írták, hozzátéve, hogy a résztvevőknek a program során lehetősége lesz madárgyűrűzésen való részvételre, madárlesre a Sumonyi halastavaknál.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre