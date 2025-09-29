szeptember 29., hétfő

Teljesen átalakul a földhivatalokban a nyilvántartás

Címkék#E-ING#térképészet#földhivatal

Már Baranyában és az egész országban is az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az E-ING működik – ennek kapcsán rendeztek a napokban szakmai fórumot

Teljesen átalakul a földhivatalokban a nyilvántartás

A pécsi Tudásközpontban a baranyai ügyvédek, jogtanácsosok számára szervezett szakmai fórumon elhangzott: a földhivatalok minden vármegyében és Budapesten is áttértek az új rendszerre, amely a jövőben egyre több funkcióval bővül. A fejlesztést a magyar közigazgatás egyik legfontosabb informatikai ugrásaként emlegetik. 

Az E-ING egyik nagy előnye, hogy számos más nyilvántartással össze van kötve – például a cégnyilvántartással, a lakcímnyilvántartással, a biztonságos azonosítási és fizetési rendszerekkel, sőt az ügyvédi és közjegyzői kamarák nyilvántartásaival is, ráadásul a digitális állampolgárság alkalmazással (DÁP) is együttműködik. Mindennek köszönhetően az ügyintézés a jövőben még gyorsabb és egyszerűbb lehet. Az év végére megnyílik az a felület, ahol az ügyvédek közvetlenül, elektronikusan nyújthatják be kérelmeiket.

Dr. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője előadásában kiemelte: évente másfél millió ügyet intéznek az ingatlan-nyilvántartásban, és több mint tízmillió tulajdoni lapot kezelnek. „Az ingatlan az emberek egyik legfontosabb vagyontárgya, ezért alapvető, hogy e tekintetben az állam pontos és megbízható adatokat tartson nyilván” – mondta. A korábbi, több mint húszéves rendszer már több szempontból sem felelt meg a mai kor elvárásainak.

Az E-ING négy fő területet ölel fel: az ingatlan-nyilvántartást, a földmérést és térképészetet, a földforgalmi ügyeket, valamint a mezőgazdasági hatósági eljárásokat. A rendszer bevezetése lépésenként történik: elsőként a kormányhivatali ügyintézők kapták meg a digitális háttérrendszert. A földforgalmi ügyek intézése egyelőre papíron zajlik, de a jövőben ez is változhat.

 

