szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Semmiképp se együk meg!

43 perce

Termékvisszahívás – nagyon veszélyes anyagot találtak az egyik fűszerben!

Címkék#Mild Madras Curry Powder Márka#élelmiszer#festék#termék

A vásárlás helyére vigyék vissza a terméket a fogyasztók – jelezte a fogyasztóvédelem.

Bama.hu
Termékvisszahívás – nagyon veszélyes anyagot találtak az egyik fűszerben!

Illusztráció.

Forrás: MW

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívást tett közzé, miszerint a TRS márkájú Mild Madras Curry Powder nevű indiai curryporban nem engedélyezett, rákkeltő rodamin B színezéket mutattak ki. A terméket Hollandia importőre, az Asia Express Food juttatta el Magyarországra az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül.

A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a fogyasztók egészségét szem előtt tartva visszahívják a terméket, a visszagyűjtött tételek megsemmisítését vagy elszállítását pedig nyomon követik.

A visszahívott termék adatai:

Név: Mild Madras Curry Powder

Márka: TRS

Kiszerelés: 100 g

Cikkszám: 4521

Minőségmegőrzési idő: 2026. február 1. 

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelyet élelmiszerekben használni tilos, mivel genotoxikus és rákkeltő hatású – ezt már az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) is megállapította 2005-ben.

Vigyük vissza!
Ha valaki megvásárolta a fenti terméket és még nála van, ne fogyassza el! A visszavitelét a vásárlás helyére javasolják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu