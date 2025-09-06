Termékvisszahívás – nagyon veszélyes anyagot találtak az egyik fűszerben!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívást tett közzé, miszerint a TRS márkájú Mild Madras Curry Powder nevű indiai curryporban nem engedélyezett, rákkeltő rodamin B színezéket mutattak ki. A terméket Hollandia importőre, az Asia Express Food juttatta el Magyarországra az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül.

A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a fogyasztók egészségét szem előtt tartva visszahívják a terméket, a visszagyűjtött tételek megsemmisítését vagy elszállítását pedig nyomon követik.

A visszahívott termék adatai:

Név: Mild Madras Curry Powder

Márka: TRS

Kiszerelés: 100 g

Cikkszám: 4521

Minőségmegőrzési idő: 2026. február 1.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelyet élelmiszerekben használni tilos, mivel genotoxikus és rákkeltő hatású – ezt már az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) is megállapította 2005-ben.

Vigyük vissza!

Ha valaki megvásárolta a fenti terméket és még nála van, ne fogyassza el! A visszavitelét a vásárlás helyére javasolják.