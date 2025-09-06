43 perce
Termékvisszahívás – nagyon veszélyes anyagot találtak az egyik fűszerben!
A vásárlás helyére vigyék vissza a terméket a fogyasztók – jelezte a fogyasztóvédelem.
Illusztráció.
Forrás: MW
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívást tett közzé, miszerint a TRS márkájú Mild Madras Curry Powder nevű indiai curryporban nem engedélyezett, rákkeltő rodamin B színezéket mutattak ki. A terméket Hollandia importőre, az Asia Express Food juttatta el Magyarországra az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül.
A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a fogyasztók egészségét szem előtt tartva visszahívják a terméket, a visszagyűjtött tételek megsemmisítését vagy elszállítását pedig nyomon követik.
A visszahívott termék adatai:
Név: Mild Madras Curry Powder
Márka: TRS
Kiszerelés: 100 g
Cikkszám: 4521
Minőségmegőrzési idő: 2026. február 1.
A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelyet élelmiszerekben használni tilos, mivel genotoxikus és rákkeltő hatású – ezt már az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) is megállapította 2005-ben.
Vigyük vissza!
Ha valaki megvásárolta a fenti terméket és még nála van, ne fogyassza el! A visszavitelét a vásárlás helyére javasolják.