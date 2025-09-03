Megkérdeztük az utca emberét, mit szól a brutális Tisza-adóhoz

A Tisza-adó kapcsán az elmúlt napokban sokan megszólaltak – például politikusok, szakértők, gazdasági szereplők. A véleménynek abban megegyeznek, hogy minden számítás szerint drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyar Péterék javaslata – a mostani egykulcsos személyi jövedelemadó sávos megemelése összesen négymillió ember nettó bérét érintené hátrányosan. Nem ritka, hogy éves szinten több százezer forinttal vinne haza valaki kevesebbet. Hírportálunkon több ágazatot is megvizsgáltunk már ezen a téren. A Tisza-adó sokak életét lökné rossz irányba.

A Tisza-adó milliókat érint

Tisza-adó: ezt mondják a járókelők

Baranyai járókelőket is megkérdeztünk arról, mit gondolnak a Tisza Párt adóemeléséről. A baranyaiaknak elegük van a Tiszta-pártból.