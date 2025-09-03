szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

18°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkérdés a Tisza-adóról

4 órája

Megkérdeztük az utca emberét, mit szól a brutális Tisza-adóhoz

Címkék#család#Tisza-adó#pénz#terv

A közelmúltban került nyilvánosságra a Tisza Párt adóemelési terve: a jelenlegi egykulcsos szja-t progresszív, többkulcsos rendszerrel váltaná fel Magyar Péter csapata. Az elképzelés szerint bérkategóriánként növekedne az adókulcs, így a Tisza-adó nagyon sok család költségvetését tenné tönkre, hiszen lényegesen kevesebb pénz maradna az emberek zsebében.

Bama.hu
Megkérdeztük az utca emberét, mit szól a brutális Tisza-adóhoz

A Tisza-adó kapcsán az elmúlt napokban sokan megszólaltak – például politikusok, szakértők, gazdasági szereplők. A véleménynek abban megegyeznek, hogy minden számítás szerint drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyar Péterék javaslata – a mostani egykulcsos személyi jövedelemadó sávos megemelése összesen négymillió ember nettó bérét érintené hátrányosan. Nem ritka, hogy éves szinten több százezer forinttal vinne haza valaki kevesebbet. Hírportálunkon több ágazatot is megvizsgáltunk már ezen a téren. A Tisza-adó sokak életét lökné rossz irányba.

A Tisza-adó hatásait sokáig nyögnénk
A Tisza-adó milliókat érint

 

Tisza-adó: ezt mondják a járókelők

Baranyai járókelőket is megkérdeztünk arról, mit gondolnak a Tisza Párt adóemeléséről. A baranyaiaknak elegük van a Tiszta-pártból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu