4 órája
Megkérdeztük az utca emberét, mit szól a brutális Tisza-adóhoz
A közelmúltban került nyilvánosságra a Tisza Párt adóemelési terve: a jelenlegi egykulcsos szja-t progresszív, többkulcsos rendszerrel váltaná fel Magyar Péter csapata. Az elképzelés szerint bérkategóriánként növekedne az adókulcs, így a Tisza-adó nagyon sok család költségvetését tenné tönkre, hiszen lényegesen kevesebb pénz maradna az emberek zsebében.
A Tisza-adó kapcsán az elmúlt napokban sokan megszólaltak – például politikusok, szakértők, gazdasági szereplők. A véleménynek abban megegyeznek, hogy minden számítás szerint drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyar Péterék javaslata – a mostani egykulcsos személyi jövedelemadó sávos megemelése összesen négymillió ember nettó bérét érintené hátrányosan. Nem ritka, hogy éves szinten több százezer forinttal vinne haza valaki kevesebbet. Hírportálunkon több ágazatot is megvizsgáltunk már ezen a téren. A Tisza-adó sokak életét lökné rossz irányba.
Tisza-adó: ezt mondják a járókelők
Baranyai járókelőket is megkérdeztünk arról, mit gondolnak a Tisza Párt adóemeléséről. A baranyaiaknak elegük van a Tiszta-pártból.