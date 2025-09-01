szeptember 1., hétfő

Csak átver a Tisza

5 órája

A Tisza-adóval a bányászatban dolgozók is kifejezetten rosszul járnának

A bányászatban dolgozóknak is komoly terheket okozhat a változás. Mutatjuk, hogyan érinti őket a Tisza-adó tervezete.

Bama.hu
A Tisza-adóval a bányászatban dolgozók is kifejezetten rosszul járnának

Brutális extra terheket jelent a Tisza-adó a bányászatban dolgozókra nézve is. Egy, a közelmúltban napvilágot látott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Ez, a többkulcsos adórendszer legfőképpen a családokat és középosztályt sújtaná – nem véletlen, hogy sokakban felrémlenek a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításai. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Tisza-adó: a bányászok is pórul járnak
A Tisza-adó senkinek, így a bányászoknak sem hoznak semmiféle javulást, sőt...

Tisza-adó: mindenki rosszul jár

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó, Központi Statisztikai Hivatal adatsora szerint a Baranya vármegyében a bányászatban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 547.318 forint, ami 800.642 forintos bruttó bért jelent. Köztudomású, hogy Baranyában a bányászat komoly hagyományokra tekint vissza – őket érintené érzékenyen a Tisza-adó.

A baranyai bányászok bruttó 800.642 forintos átlagbére után 120.096 forint szja-t fizetnek most, ugyanakkor ha bevezetésre kerülne a Magyar Péterék által tervezett többkulcsos adózás, akkor az 5-15 millió forintos éves jövedelem már 22 százalékos adóval lenne terhelt. Mindez azt jelentené, hogy havi szinten közel 27 ezer forinttal kellene több szja-t fizetni. Ez éves viszonylatban több mint 320 ezer forint elvonást jelentene a bányászati iparág dolgozóinak.

A tervezett változtatás annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna.

Mint arról korábban írtunk, egy új kalkulátorral könnyedén saját magunk is kiszámolhatjuk, miként sújtana minket a Tisza-adó.

Arról is olvashattak portálunkon, hogy Baranyában átlagosan évi 150 ezer forint mínuszt jelentene a Tisza-adó.

 

