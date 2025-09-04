Az építőipart is érzékenyen érintené a Tisza-adó Baranyában

A dolgozók pénztárcáját is megterhelheti a Tisza Párt legújabb elképzelése. Magyar Péter pártja kormányra kerülve progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be, ezzel megszüntetve a már 15 éve működő, egykulcsos modellt, ahol egységesen 15 százalék az adó. A terv csak néhány napja került nyilvánosságra, de a vármegyékben máris számításokat végeznek, hogyan érintené őket a „Tisza-adó”. Az új kulcsok hatása azonban területenként eltérő lehet, hiszen a jövedelmi szintek sem azonosak – mutat rá a Világgazdaság legfrissebb elemzése.

A Tisza nem kímélné az építőipari dolgozókat sem.

Forrás: MW

Baranya vármegyében is komoly terheket jelentene a Tisza terve

Egy frissen kiszivárgott anyag arról árulkodik, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülve megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette progresszív rendszert vezetne be. A többkulcsos adózás leginkább a középosztályt és a családokat érintené hátrányosan, miközben sokakban a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorításait idézi fel. A dokumentum alapján évi ötmillió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos kulcs, az ötmillió és 15 millió forint közötti keresetnél már 22 százalékos adót kellene fizetni, míg a 15 millió feletti jövedelmekre 33 százalék vonatkozna.

Nálunk is rengeteg dolgoznak az építőiparban

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Baranya vármegyében az építőipari szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottakkal együtt értendő nettó átlagkeresete 317 507 forint, ami 495 345 forintos bruttó bért jelent.

Jelentősen növekedne az építőiparban dolgozók szja kötelezettsége Baranyában is

A Baranya vármegyei építőipari dolgozók bruttó 495 345 forintos átlagbére után jelenleg havi 74 250 forintos szja-t fizetnek. A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint az építőipari dolgozók Baranyában több, mint 80 ezer forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 66 542 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve több, mint negyedmillió forintos plusz elvonást jelentene Baranya vármegye építőipari dolgozóitól.