Szép kilátások

1 órája

Tisza-adó és pécsi áremelések: mint két tojás

Címkék#ország#vita#Péterffy Attila#díj#gazdaságpolitika

A pécsi polgármester és a városháza jelentős díjemeléseket hozott, amik jellemzően baloldali céloknak felelnek meg. A Tisza-adó jelenség Pécsen kézzelfogható.

Bama.hu

A Tisza-adó körüli országos viták mellett Pécsen már kézzelfoghatóvá vált, milyen terhekkel járhat egy ilyen gazdaságpolitika, ami általában a baloldal számára jelent megoldást. A pécsi önkormányzat az elmúlt hetekben durva megszorításokra szánta el magát, de hitelt is felvett. 

A Tisza-adó megmutatta mit várhat a Pécs az újabb baloldaltól
A Tisza-adó és a pécsi városháza emelései nagyon is hasonlítanak egymásra 

Idősotthoni áremelés: tíz év után sokkoló növekedés

Az Időskorúak Szociális Intézményében (ISZI) több mint tíz éve változatlan árakat most brutális módon emelték. A napi díj 3 000 forintról 5 500 forintra nő, a havi térítési díj pedig 90 ezer forintról 165 ezer forintra ugrik. Ez közel 80%-os emelkedés, amely nyilvánvalóan sok család számára megterhelő.

Közlekedés: a Tüke Busz emelés

A Tüke Busz Zrt. költségei 2019-ben még 5,6 milliárd forintot tettek ki, a járvány alatt mérséklődtek, majd 2022-től újra emelkedtek. 2024-re már 7,3 milliárdra rúgtak a kiadások. A jegy- és bérletárbevétel 2019-ben 2,3 milliárd forint volt, de a pandémia alatt 1,6 milliárdra esett vissza, és azóta sem érte el a 2019-es szintet – ezzel együtt pedig az is tény, hogy a buszközlekedés bizonytalansága miatt sokan elfordultak a cégtől. 

A pécsi városháza ezért javasolta a buszjegyek 25%-os, a bérletek 4-5%-os emelését, valamint a pótdíjak növelését. Ez a baloldal egyik tipikus eszköze, amelyet a pécsi polgármester az önkormányzati működés fenntartásával indokol. Ugyanakkor a városházi propagandára, különböző cégvezetői prémiumokra, vagy éppen tanácsadókra mindig is futotta. 

Rekord: 694%-os áremelés a temetői díjakban

Talán a legmegdöbbentőbb változás a temetői sírhelyek újraváltásánál történt: volt, ahol a díjak 694%-kal nőttek. Ez világrekord, amely sok pécsi család számára komoly anyagi terhet jelent, de számtalan esetben növelték meg a gyászolók terheit. 

Sokkoló: 56 százalékkal nő a pécsi parkolási díj

Októbertől újabb jelentős díjemelés lesz Pécsen Péterffy Attila pécsi polgármester városvezetésének köszönhetően. A jobboldal szerint az önkormányzatnak egy teljesen átfogó, független elemzést kellene elvégeznie, hogy hol lehet az önkormányzat működését olcsóbbá tenni, nem pedig díjemelésekkel a pécsiektől beszedni a hiányzó forrásokat. Erre a munkára azonban nincsenek jelek, sőt hajlandóság sem.

A Tisza-adó és pécsi városháza áremeléseinek üzenete

A Tisza adóprogram nemcsak a város gazdasági helyzetére, hanem a politikai vitákra is kihat. A pécsi városháza áremelései előrevetítik, mire számíthat az ország, ha a Tisza Párt országos szinten is döntési helyzetbe kerül.  A nemzeti oldal október elejéig tartó szórólapkampányt indít annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a Tisza-adóról és a lehetséges hatásáról.  

– Mindenkinek tudnia kell a Tisza Párt szándékáról – jelentette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató. Emlékeztetett: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban arról beszélt, hogy az adóterveiket nem szeretnék nagydobra verni, de a választás után már mindent lehet.

 

