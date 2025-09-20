szeptember 20., szombat

Bizonyítás következik

1 órája

Tíz nap maradt a Tisza Pártnak, hogy bizonyítson

Címkék#Otthon Start#Tisza-adó#Mráz Ágoston Sámuel

A Nézőpont Intézet igazgatója úgy véli, hamarosan eldől, mire képes a Tisza Párt. A jelöltbemutatás határidője meghatározza a párt jövőjét.

Bama.hu
Tíz nap maradt a Tisza Pártnak, hogy bizonyítson

Fotó: Koszticsák Szilárd

Mráz Ágoston Sámuel elemző szerint a Tisza Pártnak mindössze tíz napja maradt arra, hogy bemutassa 318 jelöltjét. Ez szerinte minden politikai erő számára kulcsfontosságú feladat, amely egyaránt mutatja a szervezeti erejét és a politikai hitelességét.

A közéleti vitákat az elmúlt napokban a kormánypártok határozták meg. A társadalom figyelmének középpontjában a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselésének ügye és a 3 százalékos Otthon Start program állt. A politika iránt érdeklődők ezen felül a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör nagygyűléséről értesülhettek.

Mráz hangsúlyozta: október 1-jétől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely várhatóan széles körű támogatást hoz. Magyar Péter számára viszont nehézséget jelenthet, hogy már korábban az orosz energia ellen foglalt állást. Ursula von der Leyen terveivel összhangban ez 2027-től teljes tilalmat jelentene, ami az elemző szerint hátrányos Magyarország számára, és igazolja a kormánypárti bírálatokat.

 

